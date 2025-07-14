Британское Бюро по расследованию авиапроисшествий выясняет причины падения самолета

Двухмоторный турбовинтовой самолет 13 июля упал через несколько секунд после взлета

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Британское Бюро по расследованию авиационных происшествий (Air Accidents Investigation Branch, AAIB) с вечера 13 июля занимается выяснением причин падения при взлете небольшого самолета в аэропорту Саутенд под Лондоном. Об этом говорится в заявлении представителя ведомства, которое приводит газета The Guardian.

"Многопрофильная группа, включающая инспекторов со специализацией в области эксплуатации воздушных судов, человеческого фактора, инженерии и анализа записанных данных, прибыла на место происшествия вчера во второй половине дня. Сегодня расследование продолжается", - заявили в AAIB. При этом до сих пор нет данных ни о количестве человек на борту 14-метрового самолета, ни о их личностях. Нет также никакой информации о найденных на месте падения самолета телах или спасенных людях.

Инцидент с бизнес-джетом Beechcraft King AirB200 произошел 13 июля примерно в 15:45 по местному времени (17:45 мск). По свидетельству очевидцев, двухмоторный турбовинтовой самолет упал через несколько секунд после взлета, после чего в небо поднялся огненный шар и столб черного дыма.

По информации газеты The Times, речь идет о медицинском самолете, принадлежавшем нидерландской компании Zeusch Aviation. Как говорится в статье, она специализируется на эвакуации больных, перевозке органов для трансплантации и частных чартерных рейсах. Упавший самолет, согласно сайту компании, был рассчитан на восемь пассажиров и двух пилотов. По данным британских СМИ, он направлялся в голландский город Лелистад.

Аэропорт продолжает оставаться закрытым.