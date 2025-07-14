Die Weltwoche: украинские военные проводят фронтовые отпуска в Швейцарии

По данным издания, страна "стала своего рода сетью курортных комплексов" для ВСУ "с отдыхом по системе "все включено"

ЖЕНЕВА, 14 июля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие проводят фронтовые отпуска в Швейцарии. Об этом пишет швейцарский журнал Die Weltwoche.

Газета отмечает, что Швейцария "стала своего рода сетью курортных комплексов" для ВСУ "с отдыхом по системе "все включено".

В ответ на соответствующий запрос издания в Минобороны Швейцарии сообщили, что в стране "не существует специальных правовых норм, регулирующих въезд военнослужащих украинских вооруженных сил". Там отметили, что "частные лица, так же как и военнослужащие, могут проводить время в Швейцарии, если соблюдены обычные условия въезда".

В ведомстве также подтвердили, что пациенты с Украины проходят лечение в стране. Уже выполнено порядка 27 рейсов по перевозке больных.