Экс-депутат Рады Мосийчук: Зеленский нарушил конституцию, предложив на пост Свириденко

В соответствии с основным законом именно парламентская коалиция или партия, которая имеет большинство, должны были предложить кандидатуру премьер-министра Зеленскому, только после этого он может внести ее на рассмотрение парламента

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский, предложив первому вице-премьеру - министру экономики Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, нарушил конституцию страны, поскольку обошел таким образом парламент и партию большинства. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Интересно, а найдется хоть один народный депутат Украины который укажет диктатору Владимиру Зеленскому на нарушение Конституции Украины", - написал он в телеграм-канале.

Как объяснил Мосийчук, в соответствии с основным законом именно парламентская коалиция или партия, которая имеет большинство, должны были предложить кандидатуру премьер-министра Зеленскому, только после этого он может внести ее на рассмотрение парламента. "А не все это. "Я предложил". Ты кто, чтобы предлагать?" - указал экс-депутат Рады.

Ранее Зеленский предложил Свириденко стать во главе украинского правительства. Он отметил, что в ближайшее время ожидает от нее представления программы действий нового кабмина.

С июня на Украине активно распространяется информация о том, что офис Зеленского планирует отправить в отставку нынешнего премьера Дениса Шмыгаля. О возможном назначении Свириденко главой кабмина сообщало утром 14 июля агентство РБК-Украина. По его данным, Шмыгаль может занять должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США. Депутат Рады Ярослав Железняк позднее подтвердил эту информацию. Украинские СМИ называют Свириденко человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Шмыгаль был назначен премьер-министром 4 марта 2020 года. Он установил рекорд, дольше всех своих предшественников проработав на этой должности.