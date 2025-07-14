WP: в ЦРУ знали об убийце Кеннеди больше, чем признавали раньше

Согласно рассекреченным документам, агент ЦРУ оказывал поддержку группе кубинских студентов под названием DRE, выступавших против Фиделя Кастро

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) многие десятилетия скрывало от общественности степень своей осведомленности о деятельности Ли Харви Освальда, который, по официальной версии, убил президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на недавно обнародованные документы.

"На протяжении более чем 60 лет в ЦРУ заявляли о том, что они либо ничего не знали о деятельности Ли Харви Освальда перед убийством президента Джона Ф. Кеннеди в ноябре 1963 года, либо обладали крайне ограниченной информацией. Это было ложью, как свидетельствуют новые документы, обнародованные целевой группой Палаты Представителей Конгресса США", - отмечает издание.

Согласно рассекреченным документам, агент ЦРУ оказывал поддержку группе кубинских студентов под названием DRE, выступавших против Фиделя Кастро. Эта группа взаимодействовала с Освальдом за несколько месяцев до убийства. Как пишет газета, Освальд был членом объединения, выступавшего в поддержку Кастро. Он обратился к участникам DRE с предложением шпионить для них в своей собственной группе. Управление неоднократно отрицало свою связь с кружком противников Кастро.

"Все это подтверждает уже давно существовавшие у общества подозрения: ЦРУ лгало американцам и предпринимало усилия по сокрытию следов", - приводит WP слова члена Палаты представителей Анны Паулины Луны, которая инициировала очередную ревизию архивов ЦРУ, приведшую к обнаружению упомянутых документов.

18 марта в соответствии с указом американского президента Дональда Трампа от 23 января Национальное управление архивов и документации США опубликовало рассекреченные материалы по делу об убийстве Кеннеди. На сегодняшний день, по данным ведомства, рассекречено 99% из порядка 5 млн страниц из фондов, посвященных этому преступлению.

Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в штат Техас. Официальная комиссия, сформированная для расследования преступления, пришла к выводу, что убийство было делом рук действовавшего в одиночку Ли Харви Освальда и что речь не идет о каком-то широкомасштабном заговоре. Выстрел, согласно заключению комиссии, был сделан с шестого этажа склада школьных учебников, расположенного на центральной площади Далласа. Там была обнаружена винтовка с оптическим прицелом и использованные гильзы.