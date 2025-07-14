Депутат Рады Безуглая: при назначении Свириденко фактически премьером будет Ермак

Владимир Зеленский ранее сообщил, что предложил вице-премьеру - министру экономики возглавить правительство

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак фактически будет возглавлять правительство Украины, когда должность премьер-министра займет нынешняя вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко. Об этом написала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

"Ермак все же испугался идти на должность, которая его институционализировала, и спрятался за женщину. Что ж, все равно теперь премьером фактически будет Андрей Борисович [Ермак]", - написала Безуглая.

Ранее Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство. Слухи об отставке нынешнего премьера Дениса Шмыгаля ходят на Украине не один месяц. Некоторые местные аналитики утверждали, что его замены добивается Ермак, при этом Свириденко называли человеком Ермака. В сентябре прошлого года в украинском правительстве произошли большие перестановки, сменилось несколько министров и вице-премьеров, однако Шмыгаль тогда сохранил свой пост. По оценке некоторых политологов, тогда Ермак "разменял Шмыгаля на всех неугодных ему членов кабмина".

Нарушение конституции

Некоторые украинские депутаты и эксперты изначально отмечали, что замена премьер-министра во время действия в стране военного положения невозможна, так как она повлечет отставку всего кабмина, что запрещено конституцией. Часть политологов все же полагает, что теоретически можно найти "обходные пути", однако это может вызвать затруднения в работе с западными партнерами, которые станут задавать вопросы о легитимности премьера, подписывающего соглашения о предоставлении Киеву помощи.

Тем не менее Зеленский 14 июля внес в Раду законопроект о продлении военного положения еще на 90 дней. Ожидается, что парламент проголосует за него уже на текущей неделе.

Как отмечает Безуглая, нарушения процедуры назначения премьера уже начались: по закону предложить кандидатуру главы кабмина должно парламентское большинство, а не Зеленский.

В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщает, что увольнения министров планируются на 16 июля, а голосование парламента по новым кандидатурам - на 17 число.