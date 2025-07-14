Эксперт Ланге: Трамп хочет поставить Киеву обещанное еще при Байдене оружие

При этом американский лидер намерен сделать это за счет Европы, указал специалист по военным вопросам

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в желании поставить оружие Киеву делает в некоторой степени шаг назад: он хочет передать Украине оружие, которое обещал еще его предшественник Джо Байден, но теперь за счет европейцев. Такое мнение высказал известный в ФРГ специалист по военным вопросам Нико Ланге в интервью газете Bild.

"В случае новых поставок Трампа речь идет об американском оружии, которое должны оплачивать европейские партнеры Украины. Трамп сейчас хочет, чтобы европейцы, а не американские налогоплательщики, профинансировали обещанные еще Байденом поставки", - отметил эксперт. По его мнению, тем самым президент США стремится успокоить своих консервативных сторонников, которые требуют прекратить военную помощь Киеву со стороны Вашингтона.

Ланге считает, что новый пакет будет включать ракеты для Patriot, системы ПВО M-Shorad, ракеты класса воздух - воздух, крылатые ракеты JASSM, а также до трех систем Patriot, две из которых оплатит Германия и еще одну - Норвегия. По его словам, поставки JASSM "были подготовлены еще при Байдене - где-то в августе - сентябре 2024 года", так что Трамп их снова "достает из долгого ящика". "То, что мы сейчас снова говорим о "наступательном" и "оборонительном" оружии, является ясным шагом назад. Трамп начинает с нуля. И вся дискуссия снова начинается с начала", - отметил эксперт.

13 июля портал Axios сообщил, что Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного. Источники портала утверждают, что план американского лидера может содержать пункт о возможной передаче Украине "дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москву". При этом источники Axios отмечают, что им не известно, принято ли окончательное решение на этот счет.

Ранее глава Белого дома во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.