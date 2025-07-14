"Аль-Кахира аль-Ихбария": глава разведки Египта встречается с ХАМАС и Изарилем

По данным телеканала, посредники на непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС в составе Египта, Катара и США "активизируют дипломатические усилия и стремятся к заключению соглашения"

КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Глава Управления общей разведки Египта Хасан Рашад проводит встречи с представителями ХАМАС и Израиля, чтобы преодолеть препятствия на пути достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. С таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По информации его источников, посредники на непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС в составе Египта, Катара и США "активизируют дипломатические усилия и стремятся к заключению соглашения", которое должно будет также гарантировать ввоз в Газу гуманитарной помощи и освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

6 июля переговорный процесс по Газе возобновился в столице Катара. 8 июля советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что переговоры еще не начались, а катарские и египетские посредники проводят консультации с представителями ХАМАС и Израиля с целью преодоления разногласий и определения рамок будущих переговоров. Он отметил, что достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа потребует времени.