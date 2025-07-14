В Литве суд отклонил просьбу не менять название Советской улицы Висагинаса

Муниципалитет обращал внимание, что слова "совет" и "советский" не являются понятиями исключительно периода СССР и в словаре литовского языка определяются как коллегиальный орган управления без какого-либо идеологического подтекста

ВИЛЬНЮС, 14 июля. /ТАСС/. Главный административный суд Литвы отклонил просьбу самоуправления преимущественно русскоязычного города Висагинас не менять название Советской улицы. Как отметила судебная инстанция, основанием являются закон о десоветизации и постановление центра изучения геноцида литовских жителей.

"Название Советской улицы непосредственно связано с тоталитарными и авторитарными режимами и их идеологией, поэтому должно быть устранено в публичном пространстве", - утверждается в решении.

Муниципалитет обращал внимание, что слова "совет" и "советский" не являются понятиями исключительно периода СССР и в словаре литовского языка определяются как коллегиальный орган управления без какого-либо идеологического подтекста. Советы существуют и в современной административной структуре Литвы. Однако эти аргументы учтены не были.

В рамках десоветизации муниципалитету Висагинаса было предписано переименовать улицы Ветеранов и Партизан. Городским властям в суде удалось отстоять эти названия.