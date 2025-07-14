NYT: подход Трампа к вооружению Украины становится похожим на методы Байдена

По данным газеты, президент США пришел к этому "поздно и очень неохотно", выбрав путь конфронтации с президентом РФ Владимиром Путиным и неоднократно высказывая критику в его сторону в последнее время

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Нынешний президент США Дональд Трамп начинает все больше придерживаться подхода его предшественника Джо Байдена в вопросе поддержки и вооружения Украины. С таким мнением выступила газета The New York Times (NYT).

При этом, как отмечает газета, Трамп пришел к этому "поздно и очень неохотно", выбрав путь конфронтации с президентом РФ Владимиром Путиным и неоднократно высказывая критику в его сторону в последнее время. Издание пишет со ссылкой на источники, что глава Белого дома в частном порядке пожаловался своим сторонникам, что Путин якобы его "обманывает".

Как пишет NYT, в отличие от Байдена, который в ходе своего президентского срока выступал за введение антироссийских санкций и увеличение давления на РФ, позиционируя себя как защитника миропорядка после Второй мировой войны, Трамп "никогда не придавал этому большого значения".

Газета предполагает, что американский президент мог сменить риторику из-за чувства "личной обиды" на Путина, так как отношения между двумя лидерами оказались "совсем не такими, как он когда-то себе представлял". Теперь он, возможно, решил воспользоваться стратегией стран - членов НАТО и попытаться "изолировать Россию" и в то же время "вооружить Украину".

13 июля портал Axios сообщил, что Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного. Источники портала утверждают, что план американского лидера может содержать пункт о возможной передаче Украине "дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москву". При этом источники Axios отмечают, что им не известно, принято ли окончательное решение на этот счет.

Ранее глава Белого дома во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.