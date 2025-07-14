Al-Mayadeen: Израиль атаковал колонны сирийских сил на подступах к Эс-Сувейде

По информации телеканала, самолеты противника трижды атаковали наземные цели на подступах к населенному пункту Эль-Мазраа

БЕЙРУТ, 14 июля. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли удары по колоннам сирийских сил безопасности, двигающимся по шоссе к городу Эс-Сувейда - административному центру одноименной провинции (90 км от Дамаска). Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

По его информации, самолеты противника трижды атаковали наземные цели на подступах к населенному пункту Эль-Мазраа, где сосредоточились механизированные спецподразделения МВД и Минобороны переходного правительства, направленные в южные районы, чтобы остановить столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов.

По последним данным, в ходе ожесточенных перестрелок погибли по меньшей мере 46 друзов, 28 бедуинов и 4 мирных жителя. Кроме того, потери правительственных формирований, направленных из Дамаска на юг для прекращения конфликта, составили 11 бойцов.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила об уничтожении в первой половине дня в Эс-Сувейде нескольких бронемашин, присутствие которых на юге Сирии представляло угрозу. Власти Израиля после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывались в поддержку сирийских друзов и выражали намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.