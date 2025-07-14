Трамп позвонил Зеленскому в 2019 году по просьбе министра энергетики США

Президент США считает, что подвергся импичменту за прекрасный поздравительный телефонный звонок

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Телефонный звонок президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому летом 2019 года, приведший затем к попытке импичмента главы вашингтонской администрации, состоялся после многочисленных просьб занимавшего тогда пост американского министра энергетики Рика Перри. Об этом Трамп рассказал на мероприятии в Белом доме с участием лидеров ряда американских религиозных организаций.

"Меня подвергли импичменту за прекрасный поздравительный телефонный звонок", - считает президент. Согласно изложенной им информации, его упрашивал позвонить Зеленскому Рик Перри, находившийся во главе Минэнерго США в 2017-2019 годах. "Я в действительности не спешил с этим. Он [Перри], должно быть, приходил с этим [ко мне] 10 раз <...>, потому что они хотели заниматься бизнесом в сфере нефти и газа. Черт его знает, чего они хотели", - сказал Трамп, являющийся 45-м и 47-м президентом США.

"Когда я наконец позвонил, то сказал: "Поздравляю с победой". Он [Зеленский] только что победил [на выборах] <...>. Вот и все. Мне предъявили обвинения за телефонный звонок", - полагает Трамп. "Кстати, войны [на Украине] бы вообще не было, если бы выборы [в США в 2020 году] не прошли с махинациями", - утверждал руководитель американской администрации.

Он также назвал Перри "не самым умным" и с сарказмом поблагодарил его за идею звонка Зеленскому в июле 2019 года. "Спасибо, Рик, за потрясающее предложение! Мне предъявили обвинения из-за твоего несчастного звонка", - заявил Трамп.

Та беседа по телефону стала поводом для начала процедуры импичмента республиканца Трампа. По мнению политических оппонентов, представлявших Демократическую партию США, в ходе звонка он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Киеву. По мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок. Хантер Байден является сыном демократа Джо Байдена, который победил на президентских выборах в США в ноябре 2020 года. Трамп сменил его в Белом доме в январе, одержав победу на выборах осенью 2024 года.