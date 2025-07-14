Макрон заявил о поддержке ЕК его инициативы по запрету соцсетей для подростков

В Еврокомиссии подготовили проект общих правил для проверки возраста пользователей

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о поддержке со стороны Еврокомиссии выдвинутой им инициативы о введении запрета на доступ к социальным сетям подростков до определенного возраста.

"Еврокомиссия только что подтвердила, что государства-члены могут запрещать социальные сети до определенного возраста. Это победа в деле защиты наших детей", - написал он в соцсети X.

Ранее еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен на брифинге в Брюсселе заявила о предстоящей публикации новых руководящих принципов в рамках европейского закона о цифровых услугах. Эти принципы в числе прочего обязывают все онлайн-платформы "обеспечивать высокий уровень безопасности, конфиденциальности и защиты несовершеннолетних", в частности за счет более строгого отбора публикаций, которые предлагаются алгоритмами детям, и ограничений на просмотр посторонними детских учетных записей.

В то же время в ЕК подготовили проект общих правил для проверки возраста пользователей. Вирккунен не уточнила, идет ли речь о запрете соцсетей для несовершеннолетних, отметив, что отдельные государства могут "адаптировать проект в соответствии со своими национальными потребностями". По словам еврокомиссара, Греция, Дания, Испания, Италия и Франция первыми предложили собственные национальные приложения для проверки возраста. Ожидается, что соответствующие приложения после пробного периода будет предложено опубликовать и в других странах с 2026 года.

Ранее Макрон выразил желание запретить доступ к соцсетям детям, не достигшим 15 лет. Он заявил об этом, комментируя события в коммуне Ножен на северо-востоке Франции, где в начале июня 14-летний подросток напал с ножом на сотрудницу школы и смертельно ранил ее.