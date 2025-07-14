Маск: 10-й полет прототипа Starship состоится в августе

Предыдущий запуск завершился потерей корабля спустя полчаса после пуска

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Десятый испытательный полет прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX состоится примерно через три недели. Об этом заявил глава компании Илон Маск.

"Новый запуск состоится примерно через три недели", - написал он в X.

Предыдущий запуск Starship состоялся в конце мая и завершился потерей прототипа спустя полчаса после пуска.

15 марта Маск заявил, что в конце 2026 года запустит Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс. По его словам, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году. Главная же цель, которую преследует предприниматель, заключается в создании самодостаточного города на Марсе через 20 лет.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 т.