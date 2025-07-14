Еврокомиссар по обороне: страны Балтии должны разработать концепцию "стены дронов"

По словам Андрюса Кубилюса, на повестке дня стоят подготовительные вопросы

ВИЛЬНЮС, 14 июля. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что страны Балтии должны разработать единую концепцию "стены дронов" - системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

"Призываю Литву и страны региона, которые работают над планом обороны восточной границы, планом ее физической защиты, помимо создания физических барьеров на земле, к созданию стены дронов, - сказал он в программе "Тема дня" вечернего эфира национального телевидения Литвы LRT. - Полагаю, что странам Балтии необходима единая концепция противодействия данной угрозе".

По словам Кубилюса, на повестке дня стоят подготовительные вопросы. "Сейчас надо не только изготовить или закупить аппараты борьбы с беспилотниками и держать их на складах. Требуется обучить специалистов, подготовить команды. Подготовиться к гибкому производству тех моделей, которые могут оперативно понадобиться", - отметил еврокомиссар.