Орбан: ЕС должен выступить против принудительного призыва в армию на Украине

Премьер-министр Венгрии также подчеркнул, что "Евросоюз не может говорить о членстве Украины в ЕС в то время, когда там хоронят людей, забитых до смерти во время принудительного призыва в армию"

БУДАПЕШТ, 14 июля. /ТАСС/. Венгрия требует от Евросоюза, чтобы он выступил против принудительного призыва на военную службу на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с убийством украинскими силовиками закарпатского венгра Йожефа Шебештьена, который не хотел отправляться на фронт.

Глава правительства отметил, что этот человек имел, помимо украинского, венгерское гражданство, а значит был гражданином ЕС. "Мы стучим в дверь Брюсселя и требуем, чтобы он выступил против принудительного призыва на военную службу на Украине", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу газеты Magyar Nemzet.

Он также подчеркнул, что "Евросоюз не может говорить о членстве Украины в ЕС в то время, когда там хоронят людей, забитых до смерти во время принудительного призыва в армию". Отвечая на вопрос, планируют ли венгерские власти провести собственное расследование обстоятельств гибели Шебештьена, премьер заявил: "Конечно, нам нужно провести расследование".

По сведениям венгерских властей, житель города Берегово (Закарпатская область) Йожеф Шебештьен в середине июня был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе. Об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщили в соцсетях его родственники.

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор 10 июля был вызван в венгерский МИД, где от него потребовали объяснений в связи с убийством Шебештьена. Выступая в программе радиостанции Kossuth, Орбан заявил, что "страна, где людей забивают до смерти в результате принудительного призыва на военную службу, не может быть членом Евросоюза".

Украинские власти отвергли обвинения в свой адрес. По сообщениям из Киева, командование Сухопутных войск Украины заявило, что Шебештьен умер 6 июля "в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия".