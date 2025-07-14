Обвиненный в связях с РФ британец заявил, что действовал в интересах Израиля

По словам Говарда Майкла Филлипса, он собирал информацию об экс-министре обороны Великобритании Гранте Шэппсе и собирался передать ее якобы представителям российской разведки для того, чтобы разоблачить их

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Британец Говард Майкл Филлипс, которого обвиняют в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ, заявил, что действовал в интересах Израиля. Об этом сообщила газета The Guardian по итогам очередного дня слушаний в Королевском суде английского города Винчестер.

По словам обвиняемого, он собирал личную информацию об экс-министре обороны Великобритании Гранте Шэппсе и собирался затем передать ее якобы представителям российской разведки лишь для того, чтобы "заманить их в ловушку" и затем разоблачить. Филлипс, имеющий еврейское происхождение, подчеркнул, что таким образом хотел помочь израильским властям изменить в лучшую сторону представление об израильтянах в британских СМИ, которые негативно писали об Израиле из-за операции в секторе Газа.

"Я думал про себя, что если у меня получится разоблачить агента, то я смогу передать эту [информацию] израильтянам и тем самым извлечь выгоду для израильтян. Потому что тогда СМИ будут вынуждены писать, что Израиль помог Великобритании", - сказал он. Филлипс заявил, что "крайне негативно" относился к России перед тем, как выйти на предполагаемых сотрудников российской разведки.

Обвиняемый сообщил, что впервые связался с якобы агентами российских спецслужб после отправки письма в посольство РФ в марте 2024 года. "Я просто написал письмо, в котором рассказал, что у меня есть информация [о Шэппсе] и что если они заинтересованы, то им следует связаться со мной", - сказал 65-летний Филлипс. Он добавил, что разослал похожие письма в марте 2024 года в посольства Ирана и Китая. "Такой же критерий. Для того, чтобы разоблачить и заманить в ловушку иностранных агентов, которых я воспринимал как врагов", - заявил Филлипс.

Он отметил, что встречался с Шэппсом, который представлял в Палате общин (нижней палате) британского парламента его избирательный округ Уэлин-Хэтфилд к северу от Лондона, четыре раза. Впервые встреча между ними произошла в синагоге в городе Поттерс-Бар (графство Хартфордшир). Филлипс рассказал, что позднее он был приглашен Шэппсом, также имеющим еврейское происхождение, к нему домой на ужин. На вопрос о том, дружил ли он с Шэппсом, обвиняемый заявил, что они "скорее знакомые, нежели друзья".

Полицейские под прикрытием

Ранее в ходе судебного процесса, стартовавшего на прошлой неделе, стало известно, что двумя якобы российскими агентами, с которыми установил контакт Филлипс, на самом деле были британские полицейские под прикрытием. Филлипс обещал им за вознаграждение передать информацию о телефонном номере и деталях частного самолета Шэппса. Политик возглавлял Минобороны королевства с конца августа 2023 года по июль 2024 года.

Обвинение считает основной мотивацией в действиях Филлипса финансовый момент. Сам обвиняемый не признает свою вину. Суд присяжных продолжает рассмотрение дела Филлипса, который был задержан в мае 2024 года.