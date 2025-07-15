Каллас назвала 50 дней для урегулирования на Украине очень долгим сроком

В то же время глава дипслужбы ЕС отметила, что жесткая позиция Трампа в отношении России - это положительный момент

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас назвала озвученный президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней для урегулирования украинского конфликта очень долгим.

"С одной стороны, жесткая позиция Трампа в отношении РФ - это положительный момент. С другой стороны, 50 дней - это очень много времени", - сказала Каллас журналистам в Брюсселе.

14 июля Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Он также указал, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО, уточнил американский лидер.