Минобороны Японии обеспокоено углублением военного сотрудничества РФ и КНР

По мнению японского военного ведомства, Россия и Китай демонстрируют силу в отношении Токио

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Углубление сотрудничества между вооруженными силами России и Китая вызывает серьезную обеспокоенность у Токио. Соответствующая формулировка содержится в ежегодном докладе Министерства обороны Японии "Белая книга".

"Интенсивность сотрудничества между вооруженными силами России и Китая увеличивается. Это вызывает большую обеспокоенность, поскольку целью является демонстрация силы в отношении Японии", - говорится в документе.

Схожие формулировки содержались во всех ежегодных докладах японского оборонного ведомства последние несколько лет.

Минобороны Японии также выступило с привычной критикой действий РФ на Украине.