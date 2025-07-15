Минобороны Японии обеспокоено углублением военного сотрудничества РФ и КНР

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Углубление сотрудничества между вооруженными силами России и Китая вызывает серьезную обеспокоенность у Токио. Соответствующая формулировка содержится в ежегодном докладе Министерства обороны Японии "Белая книга".
"Интенсивность сотрудничества между вооруженными силами России и Китая увеличивается. Это вызывает большую обеспокоенность, поскольку целью является демонстрация силы в отношении Японии", - говорится в документе.
Схожие формулировки содержались во всех ежегодных докладах японского оборонного ведомства последние несколько лет.
Минобороны Японии также выступило с привычной критикой действий РФ на Украине.