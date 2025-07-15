Япония обеспокоена разработкой КНДР сверхзвукового оружия

В японском военном ведомстве раскритиковали развитие Пхеньяном ракетно-ядерной программы, назвав это прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. КНДР ведет разработку сверхзвукового оружия, что вызывает серьезную обеспокоенность у Японии. Такая оценка содержится в ежегодном докладе Министерства обороны Японии "Белая книга".

В японском оборонном ведомстве также выразили мнение, что разработка Пхеньяном сверхзвукового оружия направлена на "затруднение ответных действий предполагаемого противника" в случае военного конфликта с участием КНДР.

В Минобороны Японии подвергли критике развитием Пхеньяном ракетно-ядерной программы, назвав это прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. В ведомстве также выразили обеспокоенность в связи с продолжающимся углублением военно-технического сотрудничества КНДР с Россией.