Al Jazeera: из-за ударов Израиля по Газе погибли 78 палестинцев

По информации телеканала, еще десятки получили ранения

ДУБАЙ, 15 июля. /ТАСС/. Израильские атаки по территории сектора Газа за минувшие сутки привели к гибели 78 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Израильские войска продолжают обстреливать осажденный анклав. В частности, они убили по меньшей мере 78 палестинцев, в том числе нескольких человек, стоявших в очередях за гуманитарной помощью на фоне углубляющегося продовольственного кризиса в регионе, отмечает телеканал.

По его данным, 14 июля в ходе израильской атаки на центр распределения помощи в Рафахе на юге сектора Газа погибли не менее пяти человек. В результате этого удара число палестинцев, убитых вблизи пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), достигло уже 838 человек, около 5 тыс. были ранены с тех пор, как эта организация начала в конце мая свою деятельность.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов GHF.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.