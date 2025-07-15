Си Цзиньпин: главы МИД КНР и РФ должны продолжить реализацию консенсуса лидеров

Москва и Пекин должны на площадке ШОС содействовать развитию, сохранению солидарности стран глобального Юга, поддерживать международный порядок, способствовать продвижению партнерства, сказал председатель КНР

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Китая и России должны продолжать реализовывать на практике консенсус, достигнутый между лидерами двух стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Внешнеполитические ведомства Китая и России должны продолжать реализовывать важные договоренности, которые были достигнуты между мной и президентом [РФ Владимиром] Путиным, усилить взаимную поддержку и сотрудничество на площадке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", - подчеркнул он на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как уточнил китайский лидер, ШОС - важная международная платформа. По его словам, Москва и Пекин должны на этой площадке сообща содействовать безопасному и качественному развитию, сохранению солидарности стран глобального Юга, поддерживать международный порядок, способствовать продвижению справедливого и рационального партнерского взаимодействия.

Си Цзиньпин назвал российского дипломата "давним другом китайского народа". Он отметил, что Лавров и глава МИД Китая Ван И "поддерживают тесные контакты и осуществляют плодотворное двустороннее сотрудничество".

"Я уделяю этому большое внимание", - подытожил председатель КНР.