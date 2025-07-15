Южная Корея выразила Японии протест из-за островов Токто

Официальный представитель МИД назвал острова южнокорейской территорией с точки зрения истории, географии и международного права

СЕУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Республика Корея выразила протест Японии из-за территориальных притязаний на острова Токто, высказанных в Белой книге по обороне за 2025 год. Об этом заявило во вторник южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

В Белой книге, в частности, утверждается, что Такэсима (японское название Токто) является частью японской территории, а "территориальные вопросы, связанные с островами, остаются нерешенными".

"Правительство Республики Корея выражает решительный протест против повторного заявления Японии о несправедливых территориальных притязаниях на острова Токто и будет решительно реагировать на любые противоправные действия", - заявил официальный представитель МИД. Он назвал острова южнокорейской территорией с точки зрения истории, географии и международного права.

Токто - группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Острова контролируют вооруженные силы Южной Кореи, однако Токио продолжает заявлять о суверенитете над ними в своих политических документах и школьных учебниках.