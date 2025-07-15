Shafaq: на нефтяном месторождении на севере Ирака произошел взрыв

По данным представителя местных сил безопасности, работники объекта и отряды сил гражданской обороны пытаются потушить возникший пожар

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел на нефтяном месторождении Атруш, расположенном в северной части провинции Дахук в автономном регионе Иракский Курдистан. Об этом сообщил телеканал Shafaq news.

По данным представителя местных сил безопасности, взрыв произошел на территории месторождения, работники объекта и отряды сил гражданской обороны пытаются потушить возникший пожар. Производство нефти на объекте приостановлено. По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет.

Как утверждает новостной портал Baghdad news, месторождение Атруш в провинции Дахук "подверглось нападению". По его сведениям, на территории месторождения видны столбы дыма.

О других подробностях пока не сообщается.