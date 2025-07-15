Эксперт Ли: партнерство КНР и России создает благоприятные условия

Китайско-российское партнерство не формирует эксклюзивный блок, оно направлено на совместное поддержание мира и развития, указал директор Института общественного развития Евразии Центра исследований развития при Госсовете Китая

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России обеспечивает благоприятные внешнеполитические условия для развития обоих государств и соответствует устремлениям стран глобального Юга. Такую точку зрения высказал директор Института общественного развития Евразии Центра исследований развития при Госсовете КНР Ли Юнцюань.

"Китайско-российское партнерство не формирует эксклюзивный блок, оно направлено на совместное поддержание мира и развития, создает благоприятные внешние условия для обеих стран", - приводит газета Global Times слова эксперта, который прокомментировал значимость заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое во вторник проходит в городе Тяньцзинь (Северный Китай).

Как уточнил Ли Юнцюань, это объединение, на площадке которого КНР и Россия активно взаимодействуют, пользуется широкой популярностью благодаря "шанхайскому духу", который "служит ее основной философией". По его словам, в нынешней международной обстановке ШОС соответствует интересам подавляющего большинства развивающихся стран и глобального Юга, "представляя собой резкий контраст между двумя системами международных отношений и мирового порядка".

Эксперт отметил, что попытки некоторых западных СМИ преподнести ШОС как "противовес институтам, возглавляемым США", не соответствуют действительности. По его словам, подобные точки зрения возникли у тех, кто руководствуется мышлением времен холодной войны. Директор института подчеркнул, что такие утверждения "в корне противоречат "шанхайскому духу" и принципам объединения, члены которого стремятся к равноправным и взаимовыгодным отношениям, уважают суверенитет, территориальную целостность и цивилизационное разнообразие всех государств.

Ли Юнцюань также указал на неприемлемость попыток раздуть разногласия между участниками организации, в частности, противоречия в пакистано-индийских отношениях. Он обратил внимание, что эти трения, "в основном обусловленные историческими факторами", не способны принизить значимость ШОС.

"Напротив, организация предоставляет собой отличную платформу и механизм для поддержания коммуникаций с целью контроля над разногласиями и предотвращения эскалации. Она играет положительную роль в урегулировании споров между государствами-членами", - подытожил эксперт.