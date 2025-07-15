Алексей Петрович отметил, что в рамках армейского воспитания практически не упоминаются ключевые события, связанные с военной историей республики

КИШИНЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии накачивают солдат срочной службы антироссийской пропагандой, организовав для них обязательный просмотр фильма "Сибирь на костях" о сталинских депортациях. Об этом заявил общественный деятель, глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Молодых солдат в сорокаградусную жару сажают в вагоны и везут на показ фильма "Сибирь на костях". Вместо системной работы по воспитанию уважения к истории и героям - попытка посеять комплекс жертвы", - написал Петрович в своем Telegram-канале "Солдат Победы". Он отметил, что в рамках армейского воспитания практически не упоминаются ключевые события, связанные с военной историей Молдавии - Ясско-Кишиневской операцией, деятельностью молдавских подпольщиков, героизмом более чем 400 тыс. граждан республики, воевавших с фашистами.

"Нет такой задачи ни в армии, ни в государстве. Есть установка - воспитать ненависть под видом памяти", - подчеркнул Петрович.

Ранее в Молдавии по инициативе президента Майи Санду и ее правительства был запущен проект, посвященный истории депортации в Сибирь в сталинский период. Согласно приказу, подписанному министром образования Даном Перчуном, 8 мая в обязательном порядке был организован показ фильма "Сибирь на костях" не только для школьников, начиная с пятого класса, но и в других учреждениях. Инициатива вызвала критику со стороны оппозиции, которая обвиняет власти в одностороннем освещении этой болезненной темы в истории страны.

В нынешнем году сотни тысяч граждан Молдавии вышли на марши "Бессмертного полка" в Кишиневе и других городах, несмотря на проливной дождь и противодействие молдавских властей, которые хотят отменить этот праздник, чтобы отмечать День Европы. Колонну в столице возглавили бывшие президенты республик Игорь Додон, Владимир Воронин, другие молдавские политики. Организация мероприятий ко Дню Победы, который также остается официальным праздником в Молдавии, практически целиком легла на оппозицию и общественников. Церемонии возложения цветов, митинги и выставки прошли в Гагаузской автономии, особенно массово День Победы отметили в Приднестровье.

В 2023 году прозападное правительство Молдавии выступило с инициативой перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения. Однако инициатива была негативно воспринята общественностью и отложена. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки властей пересмотреть ее итоги и отменить празднование Дня Победы, ежегодно 9 мая на мемориалы воинской славы по всей стране приходят сотни тысяч людей.