Hotnews.ro: в Румынии не нашли доказательств вмешательства РФ в выборы

По информации портала, представители Румынской службы информации и Службы внешней разведки не смогли предоставить дополнительных фактов

БУХАРЕСТ, 15 июля. /ТАСС/. Румынские власти утверждают, что Россия могла вмешаться в президентские выборы, однако доказательств этому у них нет. Об этом сообщил портал hotnews.ro со ссылкой на источники.

"Мы уверены, по аналогии, что Россия там была, но у нас нет доказательств", - приводит портал слова участника заседания Верховного совета обороны страны. По данным hotnews.ro, на встрече, которое состоялось 30 июня с участием президента Румынии Никушора Дана и премьер-министра Илие Боложана, обсуждались "вопросы в сфере национальной безопасности". На заседании присутствовали представители Румынской службы информации и Службы внешней разведки, которые не смогли предоставить дополнительных доказательств вмешательства России в выборы в конце 2024 года.

Отмечается, что выводы были сделаны только "по аналогии", так как якобы были похожие попытки со стороны РФ повлиять на избирательный процесс в других странах. Во время своей президентской кампании Дан неоднократно заявлял, что государство обязано опубликовать отчет об отмене выборов и предоставить больше доказательств влияния на них. Этот шаг, по заявлению президента страны, должен вернуть доверие к государственным институтам со стороны граждан и иностранных партнеров.

Прошедшие в 2024 и 2025 году президентские выборы в Румынии сопровождались громкими скандалами. После того, как оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску стал фаворитом в первом туре, итоги голосования были отменены решением Конституционного суда, а Джорджеску сняли с президентской гонки. В заявлении Верховного совета обороны страны, заседание которого состоялось в конце 2024 года, говорилось, что в избирательный процесс вмешался "государственный субъект", однако конкретики не приводилось.

На повторных выборах в мае во втором туре победил мэр Бухареста Дан, однако его соперник, лидер Альянса за объединение румын Джордже Симион, обжаловал в КС итоги голосования. Политик утверждает, что результаты были сфальсифицированы. В частности, его штаб обвинил власти Молдавии в организованном подвозе избирателей. Однако суд отклонил это ходатайство как необоснованное.