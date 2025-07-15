В "Нацобъединении" назвали необоснованными заявления об угрозе Франции со стороны РФ

Политик Себастьен Шеню считает, что утверждения президента Эмманюэля Макрона о необходимости заставить бояться республику, чтобы ее уважали в мире, "обесценены"

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Утверждения начальника Главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркара об угрозе со стороны России необоснованны, тогда как президент страны Эмманюэль Макрон, поддерживая подобный нарратив, лишь пытается запугать граждан. Такое мнение выразил заместитель председателя партии "Национальное объединение" Себастьен Шеню.

"Я думаю, что эти слова не были должным образом проверены. И они, вероятно, необходимы для поддержания паранойи, в которую нас пытается затянуть Макрон". - сказал он, комментируя заявление Бюркара о том, что Россия якобы считает Францию своим главным противником в Европе. "Эмманюэль Макрон пытается напугать [людей] ради того самого "эффекта сплочения вокруг флага". Внешняя угроза есть, она существует, но Россия, безусловно, если и является угрозой, то лишь одной из множества", - подчеркнул Шеню.

Политик считает, что заявления президента о необходимости заставить бояться Францию, чтобы ее уважали в мире, "обесценены", и это подтверждается отсутствием соответствующей реакции на угрозы Парижа со стороны, например, Алжира, с которым в последние годы сохраняются напряженные отношения. Комментируя его слова о том, что "угроза стоит у ворот страны" и подобной угрозы не было с 1945 года, Шеню выразил мнение, что прежде всего это угроза внутренняя. "Это то, что происходит в нашей стране - насилие, отсутствие безопасности, иммиграция. Гражданский мир внутри страны находится под серьезной угрозой, а Эмманюэль Макрон смотрит в другую сторону", - сказал депутат.

11 июля начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал армии Тьерри Бюркар выступил с утверждением, что для Франции основной угрозой "почти во всем" является Россия. Также он заявил, что якобы сама Россия считает Францию основным соперником в Европе. В то же время Бюркар отметил, что "Франция, в силу своего географического положения и обладания ядерным оружием, не является страной, которая находится под наибольшей угрозой". Он также признал "необходимость поддержания контактов с Россией по военной линии".

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что "Россия никогда не угрожала Франции, а, наоборот, помогала ей отстаивать независимость и суверенитет в двух мировых войнах".

В июне президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече в Санкт-Петербурге с руководителями ведущих информационных агентств мира назвал ложью и бредом утверждения о том, что Россия собирается напасть на страны Европы и НАТО. Как отметил глава государства, утверждающие это сами не верят в свои слова.