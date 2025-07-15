ВВС Израиля атаковали военные лагеря спецназа "Хезболлах" в Ливане

На этих точках были выявлены боевики и склады, использовавшиеся для хранения оружия, указали в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным лагерям сил специального назначения "Радван" военного крыла шиитского движения "Хезболлах" в долине Бекаа в Ливане.

"Недавно ВВС Израиля нанесли удары по нескольким террористическим целям организации "Хезболлах" в районе Бекаа в Ливане. В ходе ударов были атакованы лагеря сил "Радван", в которых были выявлены боевики и склады, использовавшиеся для хранения оружия", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По данным израильских военных, "атакованные военные лагеря использовались движением "Хезболлах" для проведения тренировок и подготовки боевиков к осуществлению террористических операций против Государства Израиль". "В рамках тренировок и подготовки радикалы проводили стрельбы и учения по использованию различных видов оружия", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве указали, что "хранение оружия и деятельность террористической организации "Хезболлах" на атакованных объектах представляют собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном [о прекращении огня]". ЦАХАЛ "продолжит предпринимать действия по препятствованию восстановлению потенциала террористической организации "Хезболлах", заверили военные.