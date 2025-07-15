Венгрия призвала ЕС ввести санкции против лидеров Украины за нарушение прав человека

Премьер-министр республики Виктор Орбан заявил об этом в связи с недавней гибелью 45-летнего жителя города Берегово Йожефа Шебештьена

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Венгрия призвала Евросоюз ввести санкции против лидеров Украины, виновных в смерти закарпатского венгра во время насильственного призыва на военную службу. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с недавней гибелью 45-летнего жителя города Берегово (Закарпатская область) Йожефа Шебештьена.

"Йожеф Шебештьен был забит до смерти во время принудительного призыва в армию в Закарпатье. Сегодня правительство Венгрии призвало Брюссель немедленно включить украинских лидеров, ответственных за смерть венгерского гражданина Йожефа Шебештьена, в санкционный список Европейского союза по правам человека", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).