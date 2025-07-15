Al Jadeed: базы "Хезболлах" в пяти районах Ливана подверглись ударам Израиля

По данным телеканала, самолеты выпустили ракеты по объектам, расположенным в окрестностях городов Будайя, Бритель, Тарайя, Сарин и Шамистар

БЕЙРУТ, 15 июля. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли массированные удары по предполагаемым подземным укрытиям и складам шиитской милиции "Хезболлах" в пяти районах в восточной части Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

Самолеты выпустили ракеты по объектам, расположенным в окрестностях городов Будайя, Бритель, Тарайя, Сарин и Шамистар. Очевидцы передали, что клубы густого дыма поднимаются в небо из районов, подвергшихся авианалету. О жертвах и пострадавших сведений не приводится.

По сведениям телеканала, израильские истребители остаются в воздушном пространстве Ливана и совершают полеты на низкой высоте над долиной Бекаа и горной местностью на границе с Сирией.

В заявлении пресс-службы израильской армии говорится, что удары были нанесены по военным лагерям сил специального назначения "Радван" вооруженного крыла "Хезболлах".