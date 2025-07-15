Сийярто: Венгрия не поддержит санкции ЕС против Израиля

Интересам республики отвечает скорейшее прекращение огня и заключение сделки по заложникам, указал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Венгрия не поддержит введение Евросоюзом санкций против Израиля в связи с военной операцией в секторе Газа, несмотря на давление, которое могут оказать в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе.

"Интересам Венгрии отвечает скорейшее прекращение огня и заключение сделки по заложникам, которая позволит освободить венгерского гражданина, удерживаемого движением ХАМАС. Сегодня в Брюсселе на нас будет оказано сильное давление, чтобы мы ввели санкции против израильских поселенцев. Это был бы неправильный шаг. Сейчас время дипломатии, а не санкций", - написал Сийярто в Х.

13 июля он изложил эту позицию в разговоре по телефону с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Сийярто сообщил ему, что Венгрия рассчитывает на достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. Поэтому, считает глава венгерского МИД, в нынешней ситуации "необходимость диалога еще больше возросла".

Сийярто также заявил, что 15 июля на встрече в Брюсселе призовет к активизации работы Совета ассоциации ЕС - Израиль. "С учетом этого Венгрия по-прежнему выступает против внесения Евросоюзом израильских граждан в санкционный список", - пояснил министр.

Ранее портал Euractiv сообщил со ссылкой на источники, что глава европейской дипломатии Кая Каллас на совещании 15 июля представит варианты ограничительных мер в отношении Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа. В Брюсселе рассматривают несколько сценариев, включая полную или частичную приостановку действия Соглашения об ассоциации ЕС - Израиль, а также санкции в отношении чиновников, военных и поселенцев. Кроме того, Евросоюз может ограничить торговлю с Израилем, ввести эмбарго на поставки оружия или приостановить научно-техническое сотрудничество.

Как отметил Euractriv, приостановка действия Соглашения об ассоциации возможна только в случае единогласного решения всех стран ЕС. По мнению источников, наиболее вероятно, что Евросоюз ограничится санкциями в отношении отдельных лиц, как это сделали Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.