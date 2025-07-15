Иран поблагодарил ШОС за поддержку во время агрессии Израиля

Как отметил глава МИД республики Аббас Арагчи, Шанхайская организация сотрудничества очень важна

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Иран выражает благодарность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку республики в связи с агрессией Израиля. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи "Известиям".

"ШОС - это очень важная региональная организация, и мы придаем ей большое значение. В ее рамках обсуждаются в том числе вопросы безопасности. Мы рады, что она выразила поддержку Ирану в связи с агрессией со стороны Израиля", - сказал он.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня. По официальным данным, общее число погибших с иранской стороны составляет 1 060 человек, раненых - более 5 тыс.