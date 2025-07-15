Франция допустила возобновление санкций Европы против Ирана до конца августа

Париж и его партнеры хотят получить гарантии от Тегерана о выполнении обязательств по ядерной программе

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Европейские страны могут возобновить действие отмененных 10 лет назад санкций против Ирана, если не получат достаточных гарантий от Тегерана о намерении следовать условиям сделки по его ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Франция и ее партнеры обладают полным правом вновь применить глобальное эмбарго на поставки оружия, оказание банковских услуг и поставки оборудования для атомной отрасли, которое было отменено десять лет назад. Без твердых, ощутимых и поддающихся проверке обязательств со стороны Ирана мы сделаем это не позднее конца августа", - сказал он.

Министр призвал к немедленному освобождению французских граждан, находящихся в пенитенциарных учреждениях Ирана, а также возобновлению работы инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранских ядерных объектах. "Необходимо возобновить дипломатический процесс, который позволит прийти к урегулированию и согласованию рамок для ядерной и ракетной программы Ирана", - сказал Барро.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Запада в разработке Тегераном ядерного оружия. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Переговоры о восстановлении ядерной сделки, проходившие в Вене с 2021 по 2022 год, завершились безрезультатно.

Став президентом в 2025 году, Трамп подписал указ о возобновлении политики максимального давления на Иран и пригрозил применением военной силы, если Тегеран не согласится на новую сделку с Вашингтоном. Представители Ирана и США с апреля по май провели пять раундов переговоров по ядерной программе. Переговорный процесс был заморожен из-за начала военной операции Израиля против Ирана и последовавших за ней ударов США по иранским ядерным объектам.