The Atlantic: многие сторонники Трампа против принятия законов о помощи Киеву

По данным журнала, чиновники США не дали понять, будет ли больше оружия направлено Украине в будущем

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Значительная часть сторонников президента США Дональда Трампа, а также многие республиканцы в Палате представителей Конгресса твердо выступают против принятия законов, которые бы позволили направить дополнительную военную или финансовую помощь Киеву. Об этом пишет журнал The Atlantic.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение продолжать снабжать Киев оружием и военной техникой, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.

"Тот факт, что США не направляют оружие Украине напрямую, дает Трампу больше пространства для маневра среди изоляционистов в рядах сторонников движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" - прим. ТАСС)", - пишет издание.

The Atlantic отмечает, что чиновники США не дали понять, будет ли больше оружия направлено Украине в будущем. По информации журнала, решение Трампа о помощи не означает, что "он внезапно проникся симпатией к Украине или ее президенту".