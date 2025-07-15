Суд отклонил иск против использования базы Рамштайн для ударов БПЛА по Йемену

Истцы обвиняли ФРГ в нарушении закрепленного в конституции права людей на жизнь и личную неприкосновенность, которые распространяются и на иностранных граждан

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Федеральный конституционный суд Германии отклонил иск против использования базы Рамштайн для нанесения ударов американскими беспилотниками по целям в Йемене. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Двое граждан Йемена в 2014 году подали иски против ФРГ в административный суд Кёльна, который отклонил жалобы. Истцы оспорили решение в Высшем административном суде федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, который частично встал на их сторону, постановив, что ФРГ должна гарантировать, чтобы американские удары беспилотниками по Йемену с базы Рамштайн соответствовали международному праву.

"Объявленным сегодня вердиктом вторая палата Федерального конституционного суда отклонила иски двух йеменских граждан", - говорится в пресс-релизе. Истцы обвиняли ФРГ в нарушении закрепленного в Основном законе (конституция) права людей на жизнь и личную неприкосновенность, которые распространяются и на иностранных граждан. Суд пояснил, что эта статья накладывает на ФРГ обязательства по защите жизни людей при двух условиях: наличии "достаточной привязки к применению государственной силы Федеративной Республикой Германия", а также серьезной угрозы систематического нарушения международного права. "С учетом этих требований жалоба в конституционный суд не обоснована", - отметили в суде.

Таким образом, конституционный суд поставил точку в деле, которое продлилось более десяти лет. Истцами в нем выступили родственники людей, которые погибли при ударе американского БПЛА по населенному пункту в Йемене в августе 2012 года. Целью атаки была, как утверждалось, встреча с участием боевиков "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС). Тогда погибли два жителя населенного пункта, что вызвало протесты местного населения.