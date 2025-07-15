Предприятие будет находиться на территории Соединенных Штатов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Акционерное товарищество "Украинская оборонная промышленность" и американская компания D&M Holding Company подписали соглашение о создании совместного предприятия на территории США по производству специальных химических веществ для оборонного сектора. Об этом "Укроборонпром" сообщил в Telegram-канале.

"11 июля в Риме на полях Международной конференции по восстановлению Украины "Украинская оборонная промышленность" и американская D&M Holding Company подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора", - отмечается в сообщении украинского концерна.

Предприятие должно помочь справиться с дефицитом специальной химии, "который сегодня остро ощущается в отрасли по производству боеприпасов".

11 июля советник Владимира Зеленского Александр Камышин сообщил о том, что в рамках состоявшейся в Риме конференции по восстановлению Украины американской компанией и "Укроборонпромом" было подписано соглашение о совместном производстве пороха на американской территории.

Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall расширяет находящийся на стадии строительства завод по производству снарядов на Украине и планирует завершить проект в 2026 году. На предприятии будет производиться не менее 150 тыс. снарядов в год.