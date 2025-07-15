WP: нелегальных мигрантов в США лишили права на освобождение под залог

По данным газеты, в исключительных случаях нелегалы могут быть отпущены на свободу под обязательства о явке, но решение об этом будет принимать офицер Службы иммиграционного контроля, а не суд

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Задерживаемые на территории США нелегальные мигранты не смогут ходатайствовать о назначении судебного слушания по своему освобождению под залог на время рассмотрения вопроса о депортации. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на внутреннее распоряжение Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

По данным издания, в новом регламенте, распространенном руководством службы по подразделениям, указывается на изменение политики Министерства юстиции и Министерства внутренней безопасности США по вопросам залогов для нелегальных мигрантов. Как отмечает WP, действующее законодательство уже само по себе предполагало, что задержанные нелегальные мигранты должны содержаться в специальных центрах до принятия решения по депортации, однако, на практике эти положения применялись только к тем нарушителям, которые были задержаны спустя короткое время после проникновения на территорию США. Также право на залог не предоставлялось мигрантам, совершившим тяжкие преступления.

Теперь нормы законодательства будут применяться ко всем нелегальным мигрантам вне зависимости от того, сколько времени они уже проживают на территории США. В исключительных случаях нелегалы могут быть отпущены на свободу под обязательства о явке, но решение об этом будет принимать офицер Службы иммиграционного контроля, а не суд. При этом сама процедура высылки с учетом оспаривания решения может занимать до нескольких лет. Опрошенные газетой правозащитники подтвердили, что суды стали отказывать в назначении слушаний по залогу по всей стране.

Всего в США ICE управляет более чем 200 центрами временного содержания мигрантов. На прошлой неделе Конгресс США принял пакет мер на $45 млрд, рассчитанный на четыре года, в рамках которого планируется расширить возможности службы по содержанию задержанных мигрантов. Ежедневно служба задерживает около 56 тыс. мигрантов для проверки.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу же после инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Американский лидер заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов, поставив цель 1 млн человек. —0—крв/сню.