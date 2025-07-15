МИД Катара: посредники работают с ХАМАС и Израилем для заключения соглашения

Оно позволит перейти к следующему этапу переговоров, сообщил советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

ДОХА, 15 июля. /ТАСС/. Катарские и египетские посредники продолжают консультации с представителями Израиля и палестинского движения ХАМАС для заключения рамочного соглашения, которое позволит перейти к следующему этапу переговоров, направленных на прекращение огня в секторе Газа. Об этом на брифинге сообщил советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Что касается переговоров о прекращении огня, они все еще находятся на первом этапе и направлены прежде всего на достижение соглашения о принципах", - сказал он. Отвечая на вопрос ТАСС, представитель катарского внешнеполитического ведомства уточнил, что посредники работают над достижением рамочного соглашения между сторонами конфликта. "Это соглашение станет основой для начала непрямых переговоров, которые будут нацелены на заключение соглашения [о прекращении огня]. Таким образом, мы сейчас находимся <…> на первом этапе, завершением второго этапа станет соглашение о прекращении огня, на следующих этапах последует устойчивое перемирие в секторе Газа", - добавил аль-Ансари.