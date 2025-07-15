Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее потребовал от Евросоюза осудить принудительный призыв на военную службу на Украине

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза не желают замечать бесчеловечные действия властей Украины по отношению к своим гражданам во время принудительного призыва на военную службу. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Сийярто поднял на этом совещании вопрос о принудительном призыве в украинскую армию в связи с убийством в Закарпатье имевшего двойное гражданство 45-летнего венгра Йожефа Шебештьена, который не хотел отправляться на фронт.

"Шокирует и разочаровывает тот факт, что Брюссель и лидеры европейских стран не желают замечать бесчеловечный принудительный призыв на военную службу на Украине. Где НПО, борцы за права человека и якобы независимые СМИ? Венгр был забит до смерти на Украине только потому, что не хотел воевать. Это неприемлемо и требует объяснений", - написал Сийярто в Х.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Евросоюза осудить принудительный призыв на военную службу на Украине и ввести санкции за нарушение прав человека против украинских лидеров, виновных в убийстве закарпатского венгра. Глава правительства также заявил, что "страна, где людей забивают до смерти в результате принудительного призыва на военную службу, не может быть членом Евросоюза".

О принудительном призыве

По сведениям венгерских властей, житель города Берегово (Закарпатская область) Йожеф Шебештьен в середине июня был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он умер от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе. Об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщили в соцсетях его родственники.

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор 10 июля был вызван в венгерский МИД, где от него потребовали объяснений в связи с убийством Шебештьена.

Украинские власти отвергли обвинения в свой адрес. По сообщениям из Киева, командование Сухопутных войск Украины заявило, что Шебештьен умер 6 июля "в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия".