МИД Катара: дата визита Уиткоффа в Доху для переговоров по Газе не определена

ДОХА, 15 июля. /ТАСС/. Катарская сторона всегда приветствует в Дохе спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, но дата его визита для участия в консультациях по сектору Газа пока не определена. Об этом сообщил советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Спецпосланник Уиткофф - всегда желанный гость в Дохе, однако у нас нет определенных сроков", - отметил представитель катарского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, планируется ли в ближайшее время визит спецпосланника президента США в Катар.