Как указывает издание, подобное положение дел означает, что оружие либо направляется "из военных запасов, либо было только произведено"

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Почти все американские вооружения, которые должны по новой договоренности Вашингтона с НАТО быть переправлены в страны альянса для последующей передачи Киеву, уже готовы к отправке, пишет газета The New York Times.

Как указывает издание, подобное положение дел означает, что данное оружие либо направляется "из военных запасов, либо было только произведено".

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Он также заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин, если посчитает необходимым, самостоятельно даст комментарии по поводу заявлений Трампа.