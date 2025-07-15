Глава Минфина США заявил, что поиски нового главы ФРС уже начались

Американский лидер Дональд Трамп указывал на то, что нынешнему главе Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу стоит уйти в отставку из-за нежелания снижать базовую процентную ставку

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Формальный процесс поиска замены на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, уже начался, на смену занимающему в настоящее время этот пост Джерому Пауэллу есть много хороших кандидатов. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года, однако президент США Дональд Трамп указывал на то, что нынешнему главе ФРС стоит уйти в отставку из-за нежелания снижать базовую процентную ставку. "Формальный процесс уже стартовал, - сказал Бессент в интервью агентству Bloomberg. - Есть много хороших кандидатов как внутри, так и за пределами ФРС".

Глава американского Минфина добавил, что участвует "в процессе принятия решений" по данному вопросу.

Пауэлл неоднократно заявлял, что не намерен уходить со своего поста раньше срока.