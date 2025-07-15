Происходящее говорит о том, что Израиль не отказывается от своих планов принудительно перемещать население Газы, заявил представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Аднан Абу Хасна

РАБАТ, 15 июля. /ТАСС/. Предложенный министром обороны Израиля Исраэлем Кацем план по созданию в юге сектора Газа "гуманитарного города" направлен на изгнание палестинцев с их земель. Об этом заявил представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Аднан Абу Хасна.

"Израиль открыто заявляет о своем намерении принудительно переселить население Газы в лагеря коллективного содержания в Рафахе в качестве прелюдии к изгнанию палестинцев с их земель", - цитирует его палестинское информационное агентство WAFA.

По его словам, происходящее говорит о том, что Израиль не отказывается от своих планов принудительно перемещать население Газы. "Полный крах системы здравоохранения, отсутствие помощи и нехватка топлива - все это используется в качестве оружия, чтобы принудить палестинцев покинуть свои земли", - подчеркнул Абу Хасна.

Он отметил, что запланированный еврейским государством "гуманитарный город" не способен разместить два млн жителей Газы на площади всего в 60 кв. км опустошенной территории. "Эта территория непригодна для проживания", - добавил представитель БАПОР.

Абу Хасна призвал международное сообщество "немедленно вмешаться, чтобы остановить опасную и преднамеренную попытку принудительного перемещения палестинцев под видом гуманитарной помощи".

Нетаньяху поддерживает идею Каца

Ранее Кац сообщил, что поручил своему министерству разработать план по созданию "гуманитарного города" на юге Газы, на месте разрушенного в ходе боевых действий Рафаха. На первом этапе в нем должны разместить 600 тыс. палестинцев после тщательной проверки на предмет их причастности к деятельности радикального движения ХАМАС. При этом поселенцы не смогут покидать периметр этого управляемого международными организациями "города", который будет охраняться израильскими военными.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что это не его личный план, а инициатива более правых партнеров по коалиции, однако источники газеты Haaretz утверждают, что глава правительства поддерживает идею Каца.