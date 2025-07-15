Зеленский подписал закон о легализации множественного гражданства

Рада 18 июня приняла во втором и окончательном чтении закон, который в том числе позволит украинцам одновременно иметь гражданства тех государств, которые ввели санкции против России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон о легализации множественного гражданства и поручил начать разработку списка стран, с которыми оно будет разрешено.

"Безотлагательно подписал переданные из Верховной рады Украины документы: закон о множественном гражданстве. <...> Поручил безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов. Можем уже начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство", - написал он в своем телеграм-канале.

Рада 18 июня приняла во втором и окончательном чтении закон, который в том числе позволит украинцам одновременно иметь гражданства тех государств, которые ввели санкции против России. Однако позднее депутаты подали два блокирующих постановления, и документ не мог быть подписан спикером и отправлен далее Зеленскому, пока эти постановления не отклонены парламентом. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, на заседании 15 июля это решение было принято и дальнейшее прохождение документа разблокировано.

Закон о множественном гражданстве предполагает, что иностранцы - граждане стран, входящих в утвержденный кабмином Украины список, смогут получать гражданство Украины в упрощенном порядке. Правительство Украины будет формировать данный список, учитывая, является ли государство членом ЕС и ввело ли оно санкции против РФ. В свою очередь украинцы смогут легально иметь множественное гражданство, если получат гражданство стран из этого перечня. Ранее при получении гражданства другой страны для украинцев был обязателен выход из гражданства Украины.

Одновременно в законе прописана невозможность множественного гражданства с Россией, а также "странами, не признающими территориальную целостность Украины".

Власти Украины утверждают, что цель инициативы - актуализация положений законодательства в том, что касается оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины. Это коснется как проживающих за границей украинцев, так и воюющих в составе украинских вооруженных формирований иностранцев и членов их семей - такие наемники смогут претендовать на гражданство уже после года службы по контракту в ВСУ во время военного положения. При этом ряд местных экспертов отмечают, что закон несет риск злоупотребления заложенным в нем механизмом лишения украинского гражданства, который из-за слишком размытых формулировок может быть использован против политических оппонентов.