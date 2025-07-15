Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что Украина ожидает увеличения интенсивности темпов эвакуации

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украинские власти эвакуируют в среднем около 50 человек в день в Харьковской области, темпы эвакуации могут увеличиться еще сильнее. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада".

"На северном, северо-восточном направлениях, в самом Купянске <...> в среднем мы эвакуируем с этих направлений более 50 человек в день. Ожидаем увеличения интенсивности темпов эвакуации", - сказал он.

Ранее Синегубов сообщил, что в настоящее время проводится эвакуация жителей из 325 населенных пунктов региона. По его словам, купянское направление остается самым сложным, там необходимо "наращивать темпы" эвакуации населения. Если темпы окажутся неудовлетворительными, то властям, по его словам, придется вывозить людей принудительно. В самом Купянске остается около 1,3 тыс. человек.