В МИД Польши не исключили, что 18-й пакет санкций против РФ примут уже 16 июля

Как утверждает глава польского МИД Радослав Сикорский, новый потолок цен на российские энергоносители остается в проекте рестрикций

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Глава польского МИД Радослав Сикорский не исключил, что ЕС примет очередной, 18-й пакет антироссийских санкций уже завтра. Данное заявление он сделал после заседания министров иностранных дел сообщества в Брюсселе.

"Я надеюсь, что этот пакет будет принят в течение часов, а не дней - то есть, может, завтра", - ответил Сикорский на соответствующий вопрос журналиста, трансляцию подхода к прессе вел телеканал TVP Info. Как утверждает министр, новый потолок цен на российские энергоносители остается в проекте рестрикций.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь согласия по поводу 18-го пакета санкций против России. Сийярто пояснил, что Словакия по-прежнему увязывает вопрос о принятии 18-го санкционного пакета с предоставлением ей гарантий энергоснабжения в связи с планом Еврокомиссии по отказу от российских нефти и газа к началу 2028 года.