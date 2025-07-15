ЕС ввел новые санкции против молдавских оппозиционеров и организаций

В заявлении Совета ЕС отмечается, что санкции введены против лиц, работающих с бизнесменом Иланом Шором

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Совет ЕС ввел санкции еще против семи молдавских оппозиционеров и трех организаций, обвинив их в "подрыве демократии и верховенства закона", а также "суверенитета" Молдавии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, принятом по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

"Сегодня Совет ЕС ввел запретительные меры против еще 7 физических лиц и трех организаций за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдавии, а также демократии, верховенству закона и стабильности в этой стране", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что санкции введены против лиц, работающих с бизнесменом Иланом Шором. В числе организации под санкции попал Политический блок оппозиционных партий "Победа" созданный Шором, а также созданный им же "Культурно-образовательный центр Молдовы", который, по мнению ЕС, якобы использовался для "вмешательства в выборы".

Таким образом, теперь в черный список ЕС для Молдавии включены 5 организаций и 23 физических лица из числа оппозиционных деятелей, включая Илана Шора. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их финансовые активы подлежат заморозке.