Их обвинили в "нарушениях прав человека"

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Совет ЕС ввел санкции против пяти россиян, обвинив их в "нарушениях прав человека". Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, принятом по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

"Совет ЕС ввел запретительные меры против пяти россиян", - говорится в документе. В нем отмечается, что они якобы "ответственны за серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции". Имена людей, внесенных в черный список, станут известны только после публикации этого постановления в "Официальном журнале ЕС" в среду.

Эти рестрикции не имеют отношения к 18-му пакету санкций против РФ, который ЕС пытается утвердить с середины июня. На нынешней встрече компромисса по 18-му пакету также достичь не удалось из-за возражений Словакии и Мальты. Однако суть рестрикций для различных черных списков ЕС остается неизменной - это запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозка их финансовых активов в европейских юрисдикциях.

В отношении России у ЕС действует сейчас не менее 5 различных санкционных режимов.