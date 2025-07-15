Глава МИД Венгрии также считает, что если бы европейские и украинские политики не препятствовали постоянно мирным усилиям, то они могли бы уже увенчаться успехом

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает, что предупреждение Соединенных Штатов в отношении России через 50 дней будет неактуальным, поскольку они сумеют достичь договоренности по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможности введения против РФ импортных пошлин в размере 100%.

"Мы надеемся, что усилия Дональда Трампа в ближайшие 50 дней приведут к успеху и обеспечат прекращение огня и возможность мирных переговоров по Украине, и тогда через 50 дней этот вопрос больше не будет актуальным", - сказал Сийярто после встречи в Брюсселе с коллегами из стран Евросоюза. Его беседа с венгерскими журналистами транслировалась телеканалом М1.

"Я также считаю очевидным, что если бы европейские и украинские политики не препятствовали постоянно этим мирным усилиям, то они могли бы уже увенчаться успехом", - подчеркнул глава МИД.

14 июля Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренности об урегулировании конфликта на Украине.