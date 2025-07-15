На видео запечатлены удары по военной технике, в том числе находящейся в движении

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видеокадры ударов по сирийской технике в городе Эс-Сувейда на юге Сирии.

"Кадры ударов Армии обороны Израиля в Сирии во вторник утром", - говорится в комментарии к опубликованному в официальном армейском Telegram-канале видеоролику. На видео запечатлены удары по военной технике, в том числе находящейся в движении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны еврейского государства Исраэль Кац выпустили специальное совместное заявление, в котором указали, что приказали израильской армии атаковать силы сирийского режима, введенные в город Эс-Сувейда на юге Сирии. Армия обороны Израиля в свою очередь заявила, что удары были нанесены после того, как "вечером в понедельник были обнаружены колонны сирийских сил, включая бронетранспортеры и танки, двигавшиеся в сторону района Эс-Сувейды". По ее данным, ЦАХАЛ "нанес удары по нескольким боевым бронированным машинам, включая танки, БТР и РСЗО, а также по подъездным путям, чтобы помешать прибытию колонн в этот район".

Власти Израиля после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывались в поддержку сирийских друзов и выражали намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки в Сирии.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.